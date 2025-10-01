На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Центр крови проведет семь выездных донорских акций в городах Подмосковья в октябре

В октябре в Подмосковье пройдет 7 выездных донорских акций
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Московский областной центр крови в октябре проведет 7 выездных донорских акций в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акции, в рамках которых можно будет сдать кровь, пройдут в Чехове, Раменском, Дубне, Электростали, Озерах и Балашихе.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Желающие смогут принять участие в донорских акциях без предварительной записи, кроме Дубны.

Решившие сдать донорскую кровь получат денежную компенсацию, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами