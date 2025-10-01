Центр крови проведет семь выездных донорских акций в городах Подмосковья в октябре

В октябре в Подмосковье пройдет 7 выездных донорских акций

Московский областной центр крови в октябре проведет 7 выездных донорских акций в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акции, в рамках которых можно будет сдать кровь, пройдут в Чехове, Раменском, Дубне, Электростали, Озерах и Балашихе.

«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Желающие смогут принять участие в донорских акциях без предварительной записи, кроме Дубны.

Решившие сдать донорскую кровь получат денежную компенсацию, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.