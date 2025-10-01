На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РЖД сообщили о миллионах кибератак на свои ресурсы в 2025 году

Белозеров: хакеры за восемь месяцев совершили 2,5 млн атак на системы РЖД
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

За восемь месяцев 2025 года на информационные ресурсы Российских железных дорог (РЖД) совершили около 2,5 млн кибератак. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров во время выступления на форуме «Цифровая транспортация».

По его словам, злоумышленники неоднократно пытались получить доступ к системам РЖД, однако атаки удалось отразить.

Директор по продуктам компании Servicepipe Михаил Хлебунов рассказывал «Газете.Ru», что с начала сентября 2025 года были зафиксированы по меньшей мере четыре DDoS-атаки проукраинских хакеров на российских провайдеров спутниковой связи.

По данным Servicepipe, в первые восемь месяцев 2025 года телекоммуникационные компании были наиболее частой целью политически мотивированных хакеров: на них пришлось 44% от всех совершенных в этот период атак. В сентябре 2025 года список целей проукраинских киберпреступников пополнили российские провайдеры спутниковой связи, использующие для услуг доступа в интернет как низкоорбитальные, так и геостационарные спутники.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о новой атаке на РФ проукраинских хакеров BO Team.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами