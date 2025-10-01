В РЖД сообщили о миллионах кибератак на свои ресурсы в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года на информационные ресурсы Российских железных дорог (РЖД) совершили около 2,5 млн кибератак. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров во время выступления на форуме «Цифровая транспортация».

По его словам, злоумышленники неоднократно пытались получить доступ к системам РЖД, однако атаки удалось отразить.

Директор по продуктам компании Servicepipe Михаил Хлебунов рассказывал «Газете.Ru», что с начала сентября 2025 года были зафиксированы по меньшей мере четыре DDoS-атаки проукраинских хакеров на российских провайдеров спутниковой связи.

По данным Servicepipe, в первые восемь месяцев 2025 года телекоммуникационные компании были наиболее частой целью политически мотивированных хакеров: на них пришлось 44% от всех совершенных в этот период атак. В сентябре 2025 года список целей проукраинских киберпреступников пополнили российские провайдеры спутниковой связи, использующие для услуг доступа в интернет как низкоорбитальные, так и геостационарные спутники.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о новой атаке на РФ проукраинских хакеров BO Team.