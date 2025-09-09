На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье у лицеистов заподозрили ротавирус и сальмонеллу после обеда в столовой

Baza: не менее 10 учеников лицея в Подмосковье отравились после обеда в столовой
Shutterstock

В технологическом лицее имени В. И. Долгих в Московской области зафиксирован случай массового отравления детей после обеда в столовой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказали родители учеников, инцидент произошел 8 сентября. По их данным, минимум десять учащихся четвертого класса почувствовали себя плохо после обеда в столовой. Врачи подозревают у них ротавирусную инфекцию и даже сальмонеллу.

Родители пожаловались, что даже после массового отравления администрация лицея не отменила занятия до выяснения причин. Родителям сообщили, что здоровые дети должны присутствовать на уроках. Не исключено, что отравившихся может быть больше, так как в некоторых классах на занятия пришли всего по два-три ученика, пишет Baza.

До этого в Татарстане возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лицее. Инцидент произошел в селе Усады Лаишевского района. По данным СК РФ по региону, незадолго до отравления дети ели в школьной столовой. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее врач предупредила россиян о страшной опасности картофеля фри для детей.

