В Екатеринбурге учащиеся лицея пострадали от неизвестного вещества

В Екатеринбурге 12 школьников пострадали от распыления неизвестного вещества
Depositphotos

В Екатеринбурге 12 школьников получили травмы после распыления неизвестного вещества в лицее №159 утром 1 октября. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, кто-то использовал непонятный баллончик внутри школы. Пострадавших осматривают врачи, на месте работают пять бригад скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.

21 сентября в городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5. Однако в момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым.

Школа была построена в 1937 году, и перед началом учебного года была признана готовой к приему детей. Последний ремонт проводился восемь лет назад. Все 210 учеников продолжат занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9. По факту обрушения региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Ранее выборгские подростки избили девочку за то, что та сдала курящих в школе.

