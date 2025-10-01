На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно использовать кондиционер для обогрева

Бренд-директор MDV Соколова: обычный кондиционер эффективен только до -7°C
true
true
true
close
Shutterstock/M-Production

Бренд-директор MDV Наталья Соколова в интервью РИАМО рассказала об особенностях использования кондиционеров для обогрева помещений.

Она отметила, что кондиционеры постоянной производительности (on/off) способны поддерживать тепло только при уличной температуре до -7°C. Если же за окном холоднее, по ее словам, работа устройства становится неэффективной, поскольку большая часть электроэнергии уходит на поддержание работы системы и оттаивание наружного блока.

Более продвинутым решением для использования в холодное время года являются инверторные сплит-системы, поскольку они эффективнее и расходуют меньше электричества, продолжила специалист.

«Инверторные кондиционеры могут эксплуатироваться при более низких температурах: обычно до -15-20 градусов, а некоторые современные модели, которые классифицируются уже как тепловые насосы «воздух — воздух», — до -25 и даже до -35 градусов», — рассказала Соколова.

При выборе устройства она посоветовала обращать внимание на минимальный температурный порог работы, указанный производителем.

По данным сервиса Купер, в августе-сентябре продажи приборов для микроклимата выросли вдвое, среди них особенно выделяются обогреватели — их покупать в пять раз чаще. Также за год почти в 5 раз вырос спрос на увлажнители и воздухоочистители.

Ранее сообщалось, что кондиционеры Xiaomi будут сопровождаться 10-летней гарантией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами