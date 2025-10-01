Россиянам рассказали, как правильно использовать кондиционер для обогрева

Бренд-директор MDV Наталья Соколова в интервью РИАМО рассказала об особенностях использования кондиционеров для обогрева помещений.

Она отметила, что кондиционеры постоянной производительности (on/off) способны поддерживать тепло только при уличной температуре до -7°C. Если же за окном холоднее, по ее словам, работа устройства становится неэффективной, поскольку большая часть электроэнергии уходит на поддержание работы системы и оттаивание наружного блока.

Более продвинутым решением для использования в холодное время года являются инверторные сплит-системы, поскольку они эффективнее и расходуют меньше электричества, продолжила специалист.

«Инверторные кондиционеры могут эксплуатироваться при более низких температурах: обычно до -15-20 градусов, а некоторые современные модели, которые классифицируются уже как тепловые насосы «воздух — воздух», — до -25 и даже до -35 градусов», — рассказала Соколова.

При выборе устройства она посоветовала обращать внимание на минимальный температурный порог работы, указанный производителем.

По данным сервиса Купер, в августе-сентябре продажи приборов для микроклимата выросли вдвое, среди них особенно выделяются обогреватели — их покупать в пять раз чаще. Также за год почти в 5 раз вырос спрос на увлажнители и воздухоочистители.

Ранее сообщалось, что кондиционеры Xiaomi будут сопровождаться 10-летней гарантией.