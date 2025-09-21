Режим ЧС ввели из-за обрушения школы в Татарске

В Татарске в здании частично обрушившейся школы ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели на улице Комиссаровская, 24 в Татарске Новосибирской области, где утром обрушилась часть здания школы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Принято решение о введении режима ЧС <...> в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ №5», — говорится в заявлении.

Отмечается, что школьники с 22 сентября будут переведены на дистанционное обучение.

Частичное обрушение средней школы №5 в Татарске Новосибирской области произошло в воскресенье, 21 сентября. В момент разрушения конструкции, никто не пострадал, так как здание было пустым.

Школа была построена в 1937 году, и перед началом учебного года была признана готовой к приему детей. Последний ремонт проводился восемь лет назад. Все 210 учеников продолжат занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9.

По факту обрушения региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

