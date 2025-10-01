На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагог совратила школьника и была арестована

Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительница из австралийского штата Новый Южный Уэльс стала фигуранткой судебных разбирательств после обвинений в совращении. Об этом сообщает News.com.au.

24-летняя Элла Клементс преподавала в заведении Сиднея английский язык. По версии следствия, педагог совратила подростка. Ее обвинили в совершении полового акта с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет.

После того как о ситуации стало известно, девушку уволили из школы, так как она «не оправдала доверия, возложенного на нее семьями и учреждением».

Изначально фигурантку приговорили к условному освобождению под залог, который нельзя будет вернуть в случае, если бывшая учительница нарушит условия, среди которых – запрет пользоваться смартфоном и социальными сетями, не выходить из дома в определенное время и другие.

Однако прокурор ходатайствовал об отсрочке этого решения, поэтому сейчас женщина находится под стражей.

Ранее россиянин получил 13 лет строгого режима за надругательство над падчерицами.

