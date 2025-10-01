В США гражданина Венгрии осудили за попытку экспорта техники в Россию

Гражданин Венгрии приговорен в США к 2,5 года за попытку экспорта техники в РФ

Американский федеральный суд в округе Колумбия вынес приговор гражданину Венгрии и Испании Бенсу Хорвату, назначив ему два с половиной года тюремного заключения. Хорват был признан виновным в попытке организации каналов поставок систем связи в Россию, пишет ТАСС.

Хорват, ранее проживавший в Объединенных Арабских Эмиратах, «получил приговор в виде 31 месяца лишения свободы за участие в преступном сговоре, целью которого был нелегальный экспорт американских радиотехнологий российским пользователям без необходимой лицензии».

В ведомстве отметили, что Хорват признал свою вину в этом сговоре 17 июня 2025 года. Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в размере $5 тысяч. После отбытия наказания Хорват будет депортирован с территории Соединенных Штатов.

По версии следствия, Хорват начиная с января 2023 года вел переговоры с представителями небольшой американской фирмы о возможности организации поставок в Россию «радиостанций военного типа, произведенных в США, а также сопутствующего оборудования». Он приобрел 200 таких радиостанций и планировал их отправку в Россию через территорию Латвии. Однако власти США смогли перехватить данный груз, предотвратив тем самым его попадание в Россию.

