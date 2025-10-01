На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США гражданина Венгрии осудили за попытку экспорта техники в Россию

Гражданин Венгрии приговорен в США к 2,5 года за попытку экспорта техники в РФ
close
Depositphotos

Американский федеральный суд в округе Колумбия вынес приговор гражданину Венгрии и Испании Бенсу Хорвату, назначив ему два с половиной года тюремного заключения. Хорват был признан виновным в попытке организации каналов поставок систем связи в Россию, пишет ТАСС.

Хорват, ранее проживавший в Объединенных Арабских Эмиратах, «получил приговор в виде 31 месяца лишения свободы за участие в преступном сговоре, целью которого был нелегальный экспорт американских радиотехнологий российским пользователям без необходимой лицензии».

В ведомстве отметили, что Хорват признал свою вину в этом сговоре 17 июня 2025 года. Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в размере $5 тысяч. После отбытия наказания Хорват будет депортирован с территории Соединенных Штатов.

По версии следствия, Хорват начиная с января 2023 года вел переговоры с представителями небольшой американской фирмы о возможности организации поставок в Россию «радиостанций военного типа, произведенных в США, а также сопутствующего оборудования». Он приобрел 200 таких радиостанций и планировал их отправку в Россию через территорию Латвии. Однако власти США смогли перехватить данный груз, предотвратив тем самым его попадание в Россию.

Ранее Медведев призвал США снять все санкции с России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами