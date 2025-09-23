На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев призвал США снять все санкции с России

Медведев заявил, что США должны снять санкции с России
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Соединенным Штатам необходимо отказаться от санкций против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Медведев отметил, что российская сторона готова соблюдать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который он подписал в 2010 году. Теперь, по мнению председателя Совбеза России, решение должен принять Вашингтон.

«Просто следовать букве договора недостаточно. Штаты должны отказаться от попыток ослабить Российскую Федерацию с помощью санкций и пошлин, в противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — сказал Медведев.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по СНВ. Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил он.

По его словам, российская сторона примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.

