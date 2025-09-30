Саратовский любитель бани отправился из парилки в реанимацию с инсультом

В Саратовской области любитель бани отправился из парилки в реанимацию

В Саратовской области 61-летний мужчина потерял сознание в бане и попал в реанимацию с инсультом. Об этом сообщает Петровская районная больница.

Инцидент произошел 27 сентября. Мужчина внезапно потерял сознание во время посещения бани, и бригада скорой медицинской помощи доставила его в круглосуточный стационар. При обследовании у пациента были выявлены нарушения речи и ограниченная подвижность левой руки. Компьютерная томография головного мозга показала наличие внутримозговой гематомы. После телемедицинской консультации с региональными специалистами было принято решение об эвакуации пациента бортом санавиации.

В результате организованной операции больной был успешно перевезен санитарной авиацией в Областную клиническую больницу Саратова в сопровождении реаниматолога. По данным медучреждения, пациент длительное время страдал артериальной гипертензией, но не соблюдал регулярность приема гипотензивных препаратов.

