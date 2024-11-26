Перечислены заболевания, с которыми нельзя посещать баню

Баня имеет довольно внушительный список противопоказаний: как временных, так и абсолютных. К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.

Под воздействием высоких температур в теле расширяются кровеносные сосуды. Это может привести к развитию сердечно-сосудистой недостаточности, когда нарушается кровоснабжение жизненно-важных органов, развитию инфарктов и инсультов.

«Не стоит увлекаться баней, если ранее человек перенес инфаркт миокарда или инсульт. То же самое касается пациентов с почечной и печеночной недостаточностью, туберкулезом и эпилепсией. Наконец, абсолютным противопоказанием к бане являются онкологические заболевания. Все эти заболевания могут усугубиться под действием высоких температур», — рассказал врач.

При ОРВИ и высокой температуре баня тоже противопоказана — высокие температуры могут привести к ухудшению состояния больного.

«Лечение» паром бронхита и тем более пневмонии — это не более чем миф, причем опасный. Важно обращать внимание на состояние кожи. Например, банные процедуры противопоказаны при обострении экземы, гнойных образованиях на коже и солнечных ожогах. А также — в период обострения после травм, хирургических вмешательств и эстетических манипуляций, например процедур с применением лазера, химических пилингов или инъекций ботокса», — отметил врач.

По его словам, чтобы обезопасить себя от возможного вреда здоровью при посещении бани, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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