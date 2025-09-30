Собака прокусила ребенку ногу в парке на Сахалине

На Сахалине пес, гулявший в парке без поводка, прокусил ребенку ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Инцидент произошел 29 сентября в парке «Янтарный» в городе Долинске. Школьница шла с подругой по парковой дорожке, когда на них набросилась собака без намордника и поводка. Подруга смогла убежать, а девочка получила укусы. Хозяин животного скрылся с места происшествия.

В результате нападения пострадавшая получила рваные раны ноги, требующие лечения антибиотиками и регулярных перевязок. Девочка не может посещать школу и тренировки из-за боли и кровотечения при ходьбе. Мать ребенка обратилась в больницу и полицию — стражи порядка начали проверку камер видеонаблюдения.

По словам начальника охраны парка, выгул собак ранее был запрещен, но после сбора подписей жителей был разрешен с выделением специальной площадки — нападение произошло на обычной пешеходной дорожке.

