Стая собак искусала мужчину на российской свалке, его госпитализировали

В Якутии стая собак искусала мужчину на свалке, он попал в больницу

В Якутии мужчина попал в больницу после того, как на него набросилась стая собак. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 26 сентября на территории свалки в поселке Пеледуй. Стая безнадзорных собак набросилась на мужчину, в результате чего он получил укушенные раны головы, рук и ног.

Пострадавший был госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Ленского района взяла на контроль установление обстоятельств происшествия в рамках процессуальной проверки. Ранее по иску прокурора суд обязал Управление ветеринарии обеспечить создание в поселке приюта для безнадзорных животных, а администрацию поселка — направить заявление на финансирование его строительства.

