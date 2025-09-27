На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стая собак искусала мужчину на российской свалке, его госпитализировали

В Якутии стая собак искусала мужчину на свалке, он попал в больницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Якутии мужчина попал в больницу после того, как на него набросилась стая собак. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 26 сентября на территории свалки в поселке Пеледуй. Стая безнадзорных собак набросилась на мужчину, в результате чего он получил укушенные раны головы, рук и ног.

Пострадавший был госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Ленского района взяла на контроль установление обстоятельств происшествия в рамках процессуальной проверки. Ранее по иску прокурора суд обязал Управление ветеринарии обеспечить создание в поселке приюта для безнадзорных животных, а администрацию поселка — направить заявление на финансирование его строительства.

Ранее агрессивная собака сбежала с участка томича и вцепилась в трехлетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами