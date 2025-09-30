На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле министра транспорта Новгородской области появился свидетель

Свидетель дал показания на министра транспорта Новгородской области Куранова
Константин Куранов/VK

На министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки, дал показания свидетель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«С учетом результатов оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), проведенных сотрудниками ФСБ России, показаний свидетеля, а также иных документов, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова», — указано в материалах.

В июле Басманный суд Москвы арестовал Константина Куранова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, который также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.

По данным РИА Новости, местный политсовет Великого Новгорода приостановил его членство в партии «Единая Россия» в соответствии с уставом.

Ранее суд арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке.

