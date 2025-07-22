В Москве арестовали министра транспорта Новгородской области

В Москве по делу о взятке арестовали министра транспорта Новгородской области

Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова.

Вместе с ним по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, который также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.

По данным РИА Новости, местный политсовет Великого Новгорода приостановил его членство в партии «Единая Россия» в соответствии с уставом.

22 июля экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере.

18 июля в Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева по обвинению в получении особо крупной взятки. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании иной меры пресечения.

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