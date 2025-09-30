На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке

Суд арестовал все имущество отставного судьи Верховного суда России Момотова
Federation Council of Russia/Global Look Press

Суд арестовал все имущество отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Арест наложен на имущество Момотова, его матери и 21 аффилированного лица, включая компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Также арестованы объекты недвижимости, подлежащие изъятию в доход государства, в том числе гостиница «Вологда» и около 100 объектов, зарегистрированных на Марченко.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы Момотова общей стоимостью не менее 9 млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости. Судом было сформировано 26 исполнительных листов, 8 из которых касаются обращения взыскания на заложенное имущество.

До этого РИА Новости писало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оформил полученные незаконным путем средства на 90-летнюю мать, до этого обеспечив ей смену фамилии.

По данным источника агентства, на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. После этого на участке построили 10-этажную гостиницу «Мартона Седова».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.

