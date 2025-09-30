В Польше предупредили о возможных сбоях в работе GPS

ТАСС: сбои в работе GPS могут отмечаться на западе Польши

Сбои в работе системы спутниковой навигации GPS могут отмечаться в западной части воздушного пространства Польши. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Варшавы.

«Предупреждение касается западной части нашего района полетной информации — в целях безопасности следует ожидать помех GPS», — сообщил он.

По словам источника, речь идет о периоде с 06:00 по всемирному времени (09:00 мск) 30 сентября до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) среды, 1 октября.

При этом уточняется: польское предупреждение связано с тем, что в указанный период из-за мер безопасности могут отмечаться помехи в работе GPS в Берлине в радиусе до 240 км.

28 сентября немецкое издание Die Welt рассказало, что пилоты из Германии сообщили о сотнях случаев сбоев в работе системы спутниковой навигации.

В публикации уточняется, что за август они зафиксировали 447 эпизодов, связанных с проблемами в функционировании GPS. Эту ситуацию в Германии назвали «угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвали к усилению мер защиты. Для сравнения: в 2023 году немецкие пилоты сообщили лишь о 25 подобных случаях.

Ранее польский чиновник назвал Калининград «центром глушения GPS».