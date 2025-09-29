На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отказался исключить журналистку из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд не снял статус иноагента с журналистки Лученко
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд отказался снять статус иноагента с журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иностранным агентом). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить административный иск Лученко к министерству юстиции, требовавшей признать незаконным решение о включении ее в реестр иностранных агентов.

Журналистка не согласилась с этим решением и уже обжаловала его.

29 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Лученко уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По информации следователей, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства. При этом данные были доступны неограниченному кругу лиц. Сейчас подозреваемая находится за пределами России.

Минюст внес Лученко в реестр иноагентов 16 мая. В пояснительной графе сказано, что журналистка публиковала материалы, дискредитирующие ВС РФ, и участвовала в интервью на платформах иностранных агентов.

Ранее объявленная в России в розыск ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активистка обжаловала арест.

