«Независимая ассоциация врачей» попала в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов «Независимую ассоциацию врачей», движение «Европейский Петербург» и организацию «Земский съезд». Об этом говорится на сайте ведомства.

Сегодня Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, включив в него видеоблогера Дмитрия Пуркина, журналистку Ксению Лученко и правозащитницу Лутфие Зудиеву.

Согласно размещенным материалам, Лутфие Зудиева занималась распространением «недостоверных сведений» о политическом курсе российских властей, принимала участие в популяризации контента, созданного другими иностранными агентами, получала финансовую поддержку из-за рубежа и взаимодействовала с иностранными организациями.

Также в обновленный реестр Минюста вошtk М.О. Комин (создавал контент для иностранных агентов и нежелательных организаций, выступал против спецоперации на Украине, проживает за пределами России).

Ранее в Севастополе запретили песни иноагентов.