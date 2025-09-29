В Госдуме предложили россиянам слушать музыку с матом на кассетах и дисках

В Госдуму в августе внесли законопроект о блокировке мата во всем интернете. Если россияне хотят продолжать слушать матерные песни, они могут вернуться к флешкам, компакт-дискам и кассетным плеерам, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, автор инициативы Андрей Свинцов.

«Нет значения — фильм с матом, блог, выпуск новостей, песня, стих или текстовый пост. Любой мат неприемлем, за это административное наказание предусмотрено нашим кодексом об административных правонарушениях. Любой контент с матом должен быть заблокирован. Если кто-то хочет слушать музыку с матом, он может приобрести [и слушать] на отдельном носителе — на флешке, компакт-диске, аудиокассете. Может, у кого-то еще сохранились плееры», — сказал он.

Речь идет о блокировке любого контента, содержащего мат, заявил депутат.

«Нет исключений, что человек в метро, в магазине или еще где-либо [матерится]. Применение матерного слова является нарушением. Поэтому речь идет о блокировке любого контента», — сказал он.

До этого Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил необходимость принятия соответствующего закона. По его словам, мат должен быть заблокирован на всех платформах в интернете. Депутат считает, что ответственность за нецензурную брань должна быть не только на улице, но и в соцсетях и на любых платформах.

Автор законопроекта ссылается на пояснение Роскомнадзора о нецензурных словах. К ним относятся «четыре общеизвестных слова» на «х», «п», «е», «б». В настоящее время ненормативная лексика не блокируется в Рунете – законопроект Свинцова подразумевает ограничение доступа к такому контенту.

Ранее медиаэксперт призвал депутатов не нарушать права россиян запретом контента.