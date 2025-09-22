Медиаэксперт призвал депутатов не нарушать права россиян запретом контента

Российским депутатам следует осторожнее подходить к вопросам запрета творческого контента, так как они могут нарушить конституционные права граждан. Так в беседе с 360.ru музыкальный критик и медиаэксперт Павел Рудченко прокомментировал инициативу парламентариев подвергнуть цензуре некоторые песни шансонье Михаила Круга.

Радченко подчеркнул, что запреты могут с легкостью вылиться в нарушение прав, особенно если это затрагивает музыкальное, художественное или визуальное творчество. Подобные вопросы должно рассматривать экспертное сообщество, убежден он.

«Именно оно должно определять, что действительно нужно прямо-таки запретить, а что — регулировать в публичном пространстве. <…> Как бы не получилось нарушение конституционных прав наших граждан», — подчеркнул медиаэксперт.

Он призвал Госдуму не запрещать все подряд, а регулировать контент по примеру стрим-каналов и концертов, которые доступны по определенным возрастным маркировкам. Ограничение на то, что уже стало легендой, нарвется на непонимание россиян и приведет к волне негатива, поэтому важно не перегибаться палку и не уходить в одни запреты, считает Радченко. Заниматься регулированием сложнее, но именно это требуется в отношении подобных тем, подчеркнул он.

«Проще, конечно, запретить, но всегда творческие люди создавали и будут создавать свои творения как в рамках, так и на грани, переходя определенные рамки», — заключил медиаэксперт.

Напомним, подвергнуть цензуре песни Михаила Круга предложила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова. Она призвала не до пускать в широкое распространение «песни с матом и вульгарностью», заявив, что они «бездуховны». В то же время депутат добавила, что не говорит о полном запрете песен Круга, и признала, что у автора есть хорошие композиции.

