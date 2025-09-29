На Чукотке стартовал первый Культурный форум коренных народов

В Анадыре открылся первый всероссийского Культурный форум коренных малочисленных народов России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ и стало площадкой для обмена опытом между деятелями культуры, фольклорными коллективами и представителями креативных индустрий.

Центральным событием форума стал концерт «Голос Земли моей», организованный в окружном Доме народного творчества. На протяжении двух часов около 50 артистов из Чукотки, Камчатского края и Магаданской области демонстрировали зрителям этнокультурное наследие коренных народов Севера через танцы и музыкальные выступления.

Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась к участникам форума и жителям Чукотки с приветственным словом.

«Культура и традиции коренных народов – великое достояние нашей страны, которое мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям. За каждым обычаем, художественным произведением, национальным инструментом, изобретением, предметом одежды и быта стоит богатая история. Поддержка коренных малочисленных народов находится в числе приоритетных направлений работы Минкультуры России», — сказала она.

Как отметили участники концерта, мероприятие позволило не только подарить праздник жителям Чукотки, но и обменяться опытом для дальнейшего сотрудничества в сохранении и продвижении культуры коренных народов.

Помимо концерта, гости форума приняли участие в мастер-классах. Они познакомились с песенно-танцевальной культурой чукотского народа, попробовали свои силы в косторезном искусстве и изготовлении традиционного эскимосского мяча. Участники изучили технику выкраивания кожи, оформления орнамента из меха и вышивки бисером.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подчеркнул важность проведения форума в регионе.

«У нас есть большой опыт по изучению и сохранению культуры коренных малочисленных народов. Есть хорошие наработки и у коллег из других регионов. В первую очередь – это создание фонда нематериального культурного наследия. Язык и устные традиции, обряды, обычаи, ритуалы, праздники, традиционные ремесла, танцы и пение. Нужно решить, по каким критериям отслеживать наследие, которое необходимо сохранить», — сказал он.