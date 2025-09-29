На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве проведена уникальная операция по трансплантации фрагмента кисти

Собянин: в НИИ Склифосовского провели уникальную трансплантацию фрагмента кисти
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского проведена уникальная операция  по трансплантации фрагмента кисти от донора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что сложнейшая операция продолжалась девять часов. Для ее разных этапов потребовалось несколько операционных.

Мэр подчеркнул, что специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, что позволяет не допустить отторжения.

После трансплантации пациент был переведен в реанимацию, откуда он позднее будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы.

Собянин выразил благодарность медикам, чей профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции.

24 сентября сообщалось, что московские врачи помогли стать матерью женщине с пересаженным сердцем.

Ранее специалист рассказал, можно ли прожить до 150 лет с помощью пересадки органов.

