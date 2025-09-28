В США неизвестный устроил стрельбу в церкви

CNN: в штате Мичиган неизвестный открыл огонь в церкви, есть пострадавшие

Стрельба произошла в одной из церквей американского штата Мичиган, в результате нападения пострадали несколько человек, само здание в огне. Об этом сообщает издание CNN.

«По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган, пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелявший был ликвидирован. По предварительной информации, количество пострадавших в результате атаки составило от шести до восьми человек.

Мотивы стрелявшего остаются неизвестны. Спасатели работают на месте происшествия над тушением пожара, который начался после стрельбы.

21 сентября издание New York Post сообщало, что в штате Нью-Гэмпшир (США) во время свадебного торжества в загородный клуб ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять.

В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.

Ранее в США во второй раз за сутки началась стрельба в университете.