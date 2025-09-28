На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США неизвестный устроил стрельбу в церкви

CNN: в штате Мичиган неизвестный открыл огонь в церкви, есть пострадавшие
true
true
true
close
соцсети

Стрельба произошла в одной из церквей американского штата Мичиган, в результате нападения пострадали несколько человек, само здание в огне. Об этом сообщает издание CNN.

«По данным полиции, в воскресенье в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган, пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелявший был ликвидирован. По предварительной информации, количество пострадавших в результате атаки составило от шести до восьми человек.

Мотивы стрелявшего остаются неизвестны. Спасатели работают на месте происшествия над тушением пожара, который начался после стрельбы.

21 сентября издание New York Post сообщало, что в штате Нью-Гэмпшир (США) во время свадебного торжества в загородный клуб ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять.

В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.

Ранее в США во второй раз за сутки началась стрельба в университете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами