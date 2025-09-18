На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали проверить отказ от абортов на здравый смысл

Депутат Госдумы попросила Минздрав оценить региональные меры против абортов
true
true
true
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить «допустимость» мер по борьбе с абортами в ряде регионов России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Горячева подчеркнула, что женщина должна иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям. Она назвала это вопросом здравого смысла, профессиональной ответственностью врачей и доверием всей системе здравоохранения.

В Минздраве заявили, что по медицинским показаниям (особенно когда речь идет о помощи по жизненным показаниям) нужные медицинские вмешательства проводятся «незамедлительно». При этом там признали эффективность региональных усилий по снижению числа абортов. В частности, речь идет о программе анкетирования для беременных. На основе анонимно заполненной анкеты с использованием QR-кода устанавливаются причины, которые сподвигли женщину к желанию сделать аборт. Опрошенные таким образом женщины получают информацию о мерах поддержки.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли различные законы по уменьшению числа абортов. Например, сегодня врач или работодатель, склоняющий женщину к аборту, может получить штраф в более чем 10 регионах России. Кроме того, осенью 2024 года в России был принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал запрет абортов «хайпом отдельных политиков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами