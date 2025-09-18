В Госдуме призвали проверить отказ от абортов на здравый смысл

Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить «допустимость» мер по борьбе с абортами в ряде регионов России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Горячева подчеркнула, что женщина должна иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям. Она назвала это вопросом здравого смысла, профессиональной ответственностью врачей и доверием всей системе здравоохранения.

В Минздраве заявили, что по медицинским показаниям (особенно когда речь идет о помощи по жизненным показаниям) нужные медицинские вмешательства проводятся «незамедлительно». При этом там признали эффективность региональных усилий по снижению числа абортов. В частности, речь идет о программе анкетирования для беременных. На основе анонимно заполненной анкеты с использованием QR-кода устанавливаются причины, которые сподвигли женщину к желанию сделать аборт. Опрошенные таким образом женщины получают информацию о мерах поддержки.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли различные законы по уменьшению числа абортов. Например, сегодня врач или работодатель, склоняющий женщину к аборту, может получить штраф в более чем 10 регионах России. Кроме того, осенью 2024 года в России был принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал запрет абортов «хайпом отдельных политиков».