Россиян предостерегли от частого ношения утягивающего белья

Утягивающее белье не наносит вреда, если его носить редко, однако при частом использовании грозит опасными последствиями. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СбeрЗдоровье Анастасия Агаева.

«В первую очередь следует различать медицинское компрессионное белье и утягивающую одежду. Яркий пример первого — чулки и гольфы, представляющие собой изделия с определенной степенью давления: оно максимально в области лодыжки и постепенно снижается к бедру. Как правило, их ношение назначает врач-флеболог или сосудистый хирург для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, варикозной болезни нижних конечностей, профилактики тромбоза глубоких вен. С этой же целью его используют и врачи других специализаций перед оперативным лечением, а также во время и после него», — сказала врач.

Утягивающее белье — это одежда, основная функция которой заключается в немедленном изменении фигуры за счет механического сдавливания, что не является физиологичным. Примером такой одежды могут послужить корсеты, пояса, шорты, бриджи, боди, топы, майки для коррекции различных частей тела.

«Утягивающее белье не опасно при кратковременном использовании. Например, если предстоит важное мероприятие, то можно надеть такую одежду на 4-6 часов. Этот промежуток времени является оптимальным для здорового человека, при котором риски серьезных осложнений минимальны. Однако стоит придерживаться некоторых рекомендаций. Например, следует надевать утягивающую одежду непосредственно перед выходом из дома, а по возвращении — сразу ее снять, не ложась в ней спать. Также рекомендуется правильно подобрать размер: белье не должно вызывать боль, затруднение дыхания или онемение конечностей сразу после надевания. Следует избегать вариантов с жесткими косточками и отдавать предпочтение бесшовным вариантам из дышащих материалов», — добавила врач.

Длительное и постоянное ношение утягивающего белья сопряжено с рисками для здоровья. Так, например, при затягивании талии возникает повышение внутрибрюшного давления, что может приводить к смещению стенок желудка и забросу кислоты из него в пищевод. Это, в свою очередь, способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Сдавливание грудной клетки и живота может вызвать нарушение дыхания: человек переходит на более поверхностное дыхание, что сопровождается головокружением, одышкой и слабостью, особенно при физической нагрузке.

«Ношение каждый день по несколько часов, допустим, утягивающих шорт и корсета, может спровоцировать снижение тонуса мышц живота и тазового дна. В перспективе это может усугубить имеющийся диастаз, привести к недержанию мочи при физической нагрузке и даже опущению органов малого таза», — отметила эксперт.

Кроме того, если давление от утягивающих шорт приходится на паховую область, то возникает механическое препятствие оттоку крови по бедренной вене, что провоцирует или усугубляет венозный застой. Из-за этого может возникнуть предобморочное состояние, снизиться артериальное давление.

Постоянное давление утягивающим бельем на нижние конечности может вызвать и нарушение кожной чувствительности: появляются онемение, покалывание.

«Единственный доказанный и безопасный способ получить желаемую фигуру — поддерживать физическую активность не менее 150 минут в неделю, например, 50 минут три раза в неделю, а также сбалансированное разнообразное питание, состоящее из медленных углеводов, полезных жиров и белков, клетчатки. Вместе с этим, может понадобиться работа над мышцами под контролем врача лечебной физкультуры, а для безопасного снижения веса стоит обратиться к терапевту, эндокринологу или диетологу», — резюмировала врач.

