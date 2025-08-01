Россиянам объяснили, почему нужно обязательно стирать новую одежду после покупки

Вопреки распространенному мнению, стирать перед первым использованием нужно не только нижнее белье, но и остальную одежду, включая рубашки, брюки, верхнюю одежду и головные уборы. Почему это важно делать, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова.

«Прежде чем попасть на полки магазинов, одежда может проходить через множество этапов производства, например, окрашивание, антисептическую пропитку и обработку от сминания. Зачастую для этих процессов используется формальдегид — консервант, который при соприкосновении с кожными покровами может вызывать раздражение, шелушение и даже контактный дерматит», — рассказывает врач.

Кроме того, при производстве одежды нередко применяются вредные для здоровья анилиновые красители и никель, которые также способны провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей. Стоит отметить, что аллергическая реакция может возникнуть даже после кратковременного контакта кожи с одеждой, даже после одной примерки.

«Перед тем как попасть к покупателю, одежда могла находиться в условиях, далеких от идеальной чистоты: ее могли транспортировать без специальной упаковки, хранить на пыльных складах и подвергать контакту с загрязненными поверхностями. Таким образом, на поверхности тканей могут сохраняться, например, бактерии Staphylococcus aureus и грибок Candida albicans, которые могут вызывать кожные инфекции», — уточняет Лепилова.

Детская кожа значительно тоньше и чувствительнее, чем у взрослых людей, поэтому для грудничков и детей младшего возраста необходимо стирать не только весь гардероб, включая шапочки, носки и комбинезоны, но и любые вещи, которые контактируют с телом малыша, например, мягкие игрушки, пледы. Так, согласно исследованиям, использование нестиранных текстильных изделий повышает у детей риск возникновения атопического дерматита.

В целях профилактики аллергических реакций, различных кожных и вирусных заболеваний от контакта с новой одеждой рекомендовано придерживаться следующих мер. Рекомендуется сразу же после примерки одежды принять душ или хотя бы протереть кожу влажными салфетками. При покупке желательно отдавать предпочтение изделиям с маркировкой «organic», которая означает, что в процессе их изготовления не применялись вредные для здоровья химические вещества. Всю приобретенную одежду перед первым использованием необходимо стирать, используя гипоаллергенные моющие средства.

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