Сергей Кириенко анонсировал масштабную финансовую поддержку родительских инициатив

В России родительские комитеты будут поддерживать на 1 млрд рублей ежегодно
Российское общество «Знание»

Ежегодно на поддержку проектов родительских комитетов по всей России будет выделяться по 1 млрд рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках марафона «Знание.Первые» в Москве.

По его словам, ежегодная поддержка поможет выявлять инициативы родительских комитетов и сформировать в России единое воспитательное пространство.
«Сейчас правительство РФ заканчивает формирование бюджета», — сказал он.

Также Кириенко анонсировал всероссийский съезд родительских комитетов, который впервые пройдет в ноябре в Москве. В нем примут участие представители родительских комитетов со всей России.

Напомним, в 2024 по поручению президента России Владимира Путина общество «Знание» и министерство просвещения РФ создали всероссийский родительский комитет, направленный на объединение усилий родителей, образовательных организаций и общественных институтов по вопросам воспитания и образования детей.

Также впервые в 2024/2025 учебном году провели два сезона конкурса инициатив родительских сообществ. По итогам двух сезонов победителями стали 1215 проектов из 89 регионов России.

