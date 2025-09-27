На форуме РВИО в Москве обсудили границы реальности в военных видеоиграх

Екатерина Драгунова: видеоигры могут прививать молодежи любовь к Родине

Цифровые технологии и видеоигры позволяют в интерактивной форме открывать новые возможности для воспитания молодого поколения, заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова на просветительском форуме «Военная история в играх: границы реальности» в Москве.

«Сегодня в формировании патриотических ценностей у молодежи важное место занимают цифровые технологии, видеоигры и киберспорт. Они передают любовь к своей Родине», — сказала она.

Драгунова добавила, что интеграция патриотических ценностей с видеоиграми укрепляет связь молодежи с историей.

В рамках форума проходят дискуссии, лекции, игровые турниры и презентации новых проектов. В форуме принимают участие разработчики популярных в России видеоигр, среди которых «Мир танков», «Спарта 2035», «Смута» и другие.

Организатором просветительского форума выступает Российское военно-историческое общество. Мероприятие реализовывается при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».