В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

В Ростовской области повысят уровень ЧС до федерального из-за ущерба урожаю
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Ростовской области повысят уровень чрезвычайной ситуации (ЧС) до федерального в связи с ущербом урожаю в регионе из-за непогоды. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, передает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, накануне прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором в связи с массовой гибелью урожая в Ростовской области была поддержана просьба местных властей о присвоении федерального характера чрезвычайной ситуации в регионе.

Чиновник добавил, что в настоящее время осуществляется оформление этого решения.

Как заявили в кабмине Ростовской области, из-за аномальной погоды в регионе в 2025 году пострадало или погибло порядка 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи — в 27. Посевы погибли на площади 203 тыс. га. Всего от ЧС пострадало более 550 сельскохозяйственных предприятий. Ущерб составил около 4 млрд рублей.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут не исключила, что в Ростовской области в связи с засухой может быть использована практика принудительного вызова осадков.

Ранее ученые выяснили, что мировому урожаю угрожает нашествие слизней.

