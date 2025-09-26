Стало известно о трехнедельных рейдах силовиков в «Москве-Сити»

Baza: в «Москве-Сити» уже три недели продолжаются рейды силовиков

В «Москва-Сити» уже три недели продолжаются рейды силовиков, расследуются дела о незаконном выводе денег за границу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В центре внимания правоохранителей преимущественно сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более $10 млн, 100 млн рублей и €200 тыс.

Отмечается, что денежные средства также «заморожены» еще в нескольких китайских обменниках.

В августе Минфин России выступил с законодательной инициативой ужесточить ответственность за незаконные валютные операции, связанные с переводом денег за границу с использованием поддельных документов. Авторы инициативы отмечают, что текущие штрафы (500 тысяч и 1 миллион рублей) не сдерживают нарушителей. В рамках новых предложений ведомство хочет увеличить максимальные штрафы до 5 миллионов рублей для крупных и особо крупных нарушений. Кроме того, суд сможет обязать нарушителя выплачивать часть дохода в течение до пяти лет. Согласно проекту, крупным считается перевод свыше 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — свыше 65 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге прошли десятки обысков в рамках дела об организации незаконной миграции.