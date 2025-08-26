Минфин предложил увеличить штрафы за незаконный вывод капитала из РФ

Минфин России выступил с законодательной инициативой ужесточить ответственность за незаконные валютные операции, связанные с переводом денег за границу с использованием поддельных документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на текст поправок к соответствующему закону.

«Обоснованием для изменений стала недостаточная эффективность существующих санкций по статье 193.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что текущие штрафы (500 тысяч и 1 миллион рублей) не сдерживают нарушителей. В рамках новых предложений Минфин хочет увеличить максимальные штрафы до 5 миллионов рублей для крупных и особо крупных нарушений. Кроме того, суд сможет обязать нарушителя выплачивать часть дохода в течение до пяти лет. Согласно проекту, крупным считается перевод свыше 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — свыше 65 миллионов рублей.

Также предусматривается возможность назначения штрафа в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств, дополнительно к тюремному заключению сроком до трех лет. Особенно это касается случаев совершения преступлений группой лиц или в крупном и особо крупном масштабах.

