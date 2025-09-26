На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщине выписали штраф за перевозку пони в багажнике

OC: в Германии женщину оштрафовали на €35 за перевозку пони в багажнике
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В немецком городе Альсдорф полиция остановила автомобиль и выписала штраф женщине, которая перевозила в багажнике пони, пишет Oddity Central.

При осмотре автомобиля выяснилось, что на откинутых задних сиденьях, на специальном коврике, расположился миниатюрный пони. Перед животным стояло ведро с кормом, а сама лошадь была привязана поводком к металлическому кольцу для крепления груза. По словам полиции, спокойное поведение животного указывало на то, что такие поездки для него не в новинку.

Правоохранители сочли такой способ перевозки крайне опасным. В полиции пояснили, что даже при столкновении на скорости 50 км/ч 150-килограммовое животное будет брошено вперед с силой, эквивалентной 7,5 тоннам.

«Ремень безопасности не выдержит такой нагрузки, что создаст угрозу для жизни как самого пони, так и водителя, а также других участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что для перевозки животных, даже небольших, следует использовать специальные прицепы-коневозки. Несмотря на разъяснения полиции, женщина не признала своей вины и отказалась оплачивать штраф в размере €35. Теперь в отношении автолюбительницы будет проведено административное разбирательство.

Ранее мужчине запретили держать лошадей 10 лет после того, что он сделал с пони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами