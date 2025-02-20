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Мужчине запретили держать лошадей 10 лет после того, что он сделал с пони

Mirror: суд на 10 лет запретил валлийцу держать лошадей из-за жестокого обращения с пони
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Мужчине в Уэльсе запретили держать лошадей в течение 10 лет после того, как он жестоко обращался с пони, пишет Mirror.

62-летний Стивен Эдвард Гриффитс из Лланстеффана, Уэльс, получил судебный запрет на содержание лошадей в течение 10 лет после того, как признал себя виновным в жестоком обращении с двумя шетландскими пони.

Такое решение было принято, когда представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) обнаружили одного пони без признаков жизни, а второго — в крайне истощенном состоянии.

Ветеринар, осмотревший животных, подтвердил, что оба пони находились в ужасном состоянии. Живой пони страдал от сильного заражения вшами и недоедания.

Гриффитс объяснил, что пони были у него всего несколько месяцев и что он спас их из района Кросс-Хэндс. Однако он признал, что не смог обеспечить им должный уход, включая адекватное питание и лечение.

Помимо 10-летнего запрета на содержание лошадей, он получил два 16-недельных тюремных срока, отсроченных на два года. Кроме того, ему было приказано выплатить судебные издержки в размере £250.

Суд учел искреннее раскаяние Гриффитса как смягчающее обстоятельство. Тем временем выживший пони был вылечен и передан новым хозяевам.

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