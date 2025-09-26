В Подмосковье врачи спасли мужчину, насадившегося грудью на арматуру

В Домодедово врачи спасли мужчину, упавшего грудью на арматуру

Врачи Домодедовской больницы в Московской области спасли 25-летнего мужчину с тяжелым ранением грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил в больницу на скорой в тяжелом состоянии. По словам специалистов, в «околосердечной сумке» скопилось много крови из раны. Во время экстренной операции из плевральной полости и перикарда — наружной соединительной оболочки сердца медики убрали полтора литра крови. После этого они остановили кровотечение и ушили рану.

«Сейчас пациент переведен из реанимационного отделения в хирургическое отделение № 2. Положительная динамика налицо», — рассказали в пресс-службе больницы.

По словам специалистов, пациента вскоре будут готовить к выписке.

