На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье врачи спасли мужчину, насадившегося грудью на арматуру

В Домодедово врачи спасли мужчину, упавшего грудью на арматуру
true
true
true
close
ГБУЗ Московской области «Домодедовская больница»/VK

Врачи Домодедовской больницы в Московской области спасли 25-летнего мужчину с тяжелым ранением грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил в больницу на скорой в тяжелом состоянии. По словам специалистов, в «околосердечной сумке» скопилось много крови из раны. Во время экстренной операции из плевральной полости и перикарда — наружной соединительной оболочки сердца медики убрали полтора литра крови. После этого они остановили кровотечение и ушили рану.

«Сейчас пациент переведен из реанимационного отделения в хирургическое отделение № 2. Положительная динамика налицо», — рассказали в пресс-службе больницы.

По словам специалистов, пациента вскоре будут готовить к выписке.

Ранее россиянин вонзил нож в грудь самокатчику, который его разозлил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами