Россиянин вонзил нож в грудь самокатчику, который его разозлил

В Нижнем Новгороде мужчина проткнул ножом самокатчика, который его разозлил. Об этом сообщает местный СК. Инцидент произошел в июне 2025 года.

«Произошел конфликт между обвиняемым и 40-летним мужчиной, передвигавшемся на самокате. В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Пострадавшему удалось выжить. Нападавшего обвиняют в покушении.

До этого в Саратовской области вынесли приговор двум мужчинам в возрасте 24 и 52 лет, надругавшимся над 15-летним самокатчиком.

Инцидент произошел 23 апреля в одном из парков города Балаково. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения набросились на юношу. Они сбили его с электросамоката, повалили на землю и потребовали отдать мобильный телефон. Один из нападавших прижал тело молодого человека электросамокатом и сдавливал его. Испугавшийся подросток передал телефон, после чего злоумышленники потребовали разблокировать устройство. Преступники также надругались над несовершеннолетним.

Ранее в Москве водителя грузовика наказали за сбитого мальчика.