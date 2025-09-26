Цифровая гарантия Сбера сделает тендеры удобнее

Российские компании, принимающие участие в тендерах, получили смарт-гарантию в форме цифрового финансового актива (ЦФА) от Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что цифровая гарантия сделает тендерный процесс удобнее и надежнее.

Цифровая смарт-гарантия выпускается на блокчейн-платформе, а бенефициар получает ее напрямую от банка.

Благодаря смарт-гарантии обладатель ЦФА получит выплату, даже если участник тендера нарушит условия.

«Сбер предлагает банковские гарантии для госзакупок и других целей: налоговые, таможенные, гарантии исполнения обязательств по контрактам внутреннего рынка. Нам важно сделать оформление гарантий как можно более простым и быстрым», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.