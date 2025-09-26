На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цифровая гарантия Сбера сделает тендеры удобнее

Российские компании — участники тендеров получили смарт-гарантию в форме ЦФА
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские компании, принимающие участие в тендерах, получили смарт-гарантию в форме цифрового финансового актива (ЦФА) от Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что цифровая гарантия сделает тендерный процесс удобнее и надежнее.

Цифровая смарт-гарантия выпускается на блокчейн-платформе, а бенефициар получает ее напрямую от банка.

Благодаря смарт-гарантии обладатель ЦФА получит выплату, даже если участник тендера нарушит условия.

«Сбер предлагает банковские гарантии для госзакупок и других целей: налоговые, таможенные, гарантии исполнения обязательств по контрактам внутреннего рынка. Нам важно сделать оформление гарантий как можно более простым и быстрым», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами