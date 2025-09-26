На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего проректора РУДН арестовали по делу о хищении миллиона рублей

Суд отправил в СИЗО бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову
Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову, которая проходит по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

Изначально подсудимой хотели избрать меру в виде запрета определенных действий.

Следствие подозревает Должикову в причастности к хищению на заключении фиктивных контрактов по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. Предварительно установлено, что задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления

В итоге на счета контрагентов в качестве оплаты перечислили свыше 1 млн рублей, но все работы выполняли сотрудники учебного заведения.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на военных.

