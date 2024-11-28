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В МВД рассказали подробности дела экс-проректора РУДН

Экс-проректора РУДН задержали по подозрению в хищении 1 млн рублей из бюджета

Задержанного экс-проректора одного из ведущих вузов Москвы подозревают в хищении 1 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ТАСС уточнили, что речь идет о бывшем проректоре РУДН Анжеле Должиковой.

По словам Волк, задержанную подозревают в хищении на заключении фиктивных контрактов по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. Предварительно установлено, что задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления.

В итоге на счета контрагентов в качестве оплаты перечислили свыше 1 млн рублей, но все работы выполняли сотрудники учебного заведения, которые находились в подчинении у подозреваемой, сообщили в МВД.

Следствие просит Тверской суд, который получил материалы дела, назначить Должиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока.

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