Учитель объяснил, почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию

Российские школьники плохо справляются с Единым государственным экзаменом по обществознанию, потому что многие из них не хотят идти в 10-й класс и желают получить среднее профессиональное образование (СПО). Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, учитель года — 2022 Дмитрий Лутовинов.

«Обществознание выбирают как самый доступный предмет. Часто ребята либо идут в 10 класс не по своей воле, или у них низкие баллы для поступления в колледж. Тогда они рассчитывают «посидеть-пересидеть» два года. Что в таком случае сдавать? Точно не профильную математику», — указал он.

Кроме того, по его словам, результаты за экзамен напрямую зависят от комплексной работы учителей и учеников. По его словам, педагоги должны быть талантливы и заинтересованы в результате школьников. При этом не всех можно научить этому предмету на 100%, добавил Лутовинов.

В июне в Рособрнадзоре заявили, что обществознание остается самым востребованным предметом по выбору на ЕГЭ, его выбирают около 40% всех сдающих. При этом средний тестовый балл остается на уровне предыдущих лет.

Ранее сообщалось, что из учебников обществознания исключат западные антироссийские теории.