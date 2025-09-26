После столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области приостановили движение поездов

Движение поездов приостановили после столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Об этом сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале.

«Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Движение поездов на участке приостановлено», — сказано в сообщении.

Уточняется, что для устранения последствий ЧП на место направили три пожарных и четыре восстановительных поезда.

По данным Telegram-канала 112, в результате инцидента пострадали несколько человек — машинист, помощник машиниста и локомотивная бригада.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поезд протаранил двухэтажный автобус с людьми в Мексике, и это попало на видео.