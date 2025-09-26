Шеф-редактора The Insider объявили в розыск

Шеф-редактор издания The Insider Тимур Олевский объявлен в розыск в России. Об этом говорится в электронной базе розыска Министерства внутренних дел (МВД).

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщалось, что против журналиста было возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ. В ходе расследования было установлено, что Олевский участвовал в деятельности издания-иноагента The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).

По данным РИА Новости, шеф-редактор задолжал в России более 105 тыс. рублей по кредитам, в отношении него весной этого года было возбуждено исполнительное производство.

Издание The Insider позиционирует себя как интернет-издание, «специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике». При этом штаб-квартира редакции находится в Риге. Значительная часть материалов издания посвящена России, но также освещается политическая жизнь в других странах. На журналистов издания часто поступают иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее политика Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск на территории всех государств-членов Интерпола.