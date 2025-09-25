Максима Каца объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола

РИА: блогер Кац объявлен в розыск на территории всех стран — членов Интерпола

Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский политик и блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск на территории всех государств — членов Интерпола. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Розыск объявлен на территории всех государств — членов Интерпола», — сказано в документах.

Накануне Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

Новое уголовное дело в отношении политика возбудили в августе. Основанием для него, по данным РИА Новости, стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац.

По данным источника агентства, блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения.

Ранее суд заочно приговорил Каца к 8 годам колонии.