В Госдуме рассказали о дополнительной отметке в паспорте

У каждого гражданина России есть право бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По ее словам, соответствующую отметку в паспорте можно сделать на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен россиянин. Депутат отметила, что услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и не требует дополнительных оплат пошлин. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии), уточнила она.

«Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России», — сказала парламентарий.

До этого старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов заявил, что в паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный. По его словам, остальные отметки в этом документе ставятся по желанию.

Ранее в России предложили разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в паспорта.