В России предложили разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в паспорта

В Общественной палате России предложили разрешить бабушкам и дедушкам с согласия родителей вписывать внуков в свои паспорта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он пояснил, что подобная инициатива о возможности ставить штамп о внуках в паспорте бабушек и дедушек при наличии заявления от обоих родителей уже выдвигалась. Рыбальченко выразил мнение, что к этому предложению стоит вернуться.

Член Общественной палаты отметил, что это упростит решение ряда вопросов, например, совместное заселение с внуками и принятие решений о медицинских операциях при необходимости. По его словам, такая мера особенно важна для многодетных семей, где бабушки и дедушки активно помогают в воспитании, зачастую беря на себя значительную часть заботы о детях.

Рыбальченко также выступал за возвращение обязательных отметок о браке и детях в паспортах, как это было до 2021 года.

Ранее в Госдуме предложили создать фотобанк потерявшихся животных.