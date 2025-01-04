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Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте

Юрист Антонов: в паспорте России запрещены штампы о пересечении границы
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МВД России/14.мвд.рф

В паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

Он подчеркнул, что в паспорте должны быть идентификаторы личности: фото, ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи.

Эксперт добавил, что в паспорт нельзя вносить штамп о пересечении границы. Для этого существует загранпаспорт. Он добавил, что в случае, если подобный штамп был поставлен в паспорт гражданина, то документ является недействительным.

До этого сообщалось, что россияне могут вносить в паспорт сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, хотя эти данные и не обязательны для главного документа гражданина.

Дополнительно по желанию гражданина в паспорт могут добавить сведения о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и документах, удостоверяющих личность за пределами страны.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.

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