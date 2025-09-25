Форум поддержки гражданских инициатив ЕР собрал более 2000 представителей НКО

Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия», который проходит в Москве с 25 по 26 сентября, собрал более 2000 представителей некоммерческих организаций и руководителей общественных проектов со всей страны, сообщают организаторы мероприятия.

Форум включает пленарные заседания и тематические секции с участием депутатов Государственной Думы РФ, сенаторов, представителей федеральных органов власти и ведущих экспертов.

«Сегодня мы видим, что гражданские инициативы становятся одной из ключевых сил развития страны. Форум — это возможность услышать голос людей, которые ежедневно решают самые важные социальные задачи на местах. Наш приоритет — не только поддержать НКО, но и выработать системные предложения для укрепления гражданского общества России», — подчеркнула председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она отметила, что федеральному закону о некоммерческих организациях скоро исполнится 30 лет. По словам Занко, поэтому очень важно услышать от самих НКО, что необходимо усовершенствовать на законодательном уровне.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева выступила на форуме в рамках секции «Сила гражданского общества: лучшие практики и новые горизонты».

«ВАРМСУ сегодня аккумулирует множество эффективных практик, направленных на развитие и процветание муниципалитетов всей страны. В рамках заключенного соглашения с партией «Единая Россия» мы продолжаем реализовывать проекты по развитию местного самоуправления, учитывая при этом партийные инициативы для повышения качества жизни в муниципальных образованиях», — отметила Ирина Гусева.

Программа форума включает также пленарные заседания, секции и дискуссии об исторической правде как элементе национального суверенитета, инфраструктуре поддержки некоммерческого сектора и социальной заботе через НКО.