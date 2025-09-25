Скончалась женщина, совершившая попытку покушения на президента США Форда

WP: скончалась Сара Джейн Мур, покушавшаяся на президента США Форда в 1975 году

Сара Джейн Мур, известная своей неудачной попыткой покушения на президента США Джеральда Форда в 1975 году, ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Сара Джейн Мур... совершившая неудачную попытку покушения на президента Джеральда Форда в 1975 году, умерла 24 сентября, через два дня после 50-й годовщины происшествия. Ей было 95 лет», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что кончина Мур произошла в доме престарелых, расположенном в штате Теннесси.

Газета характеризует ее как «идейного бродягу», чьи политические взгляды эволюционировали от поддержки республиканцев в начале 1970-х до активной левой деятельности. Непосредственно перед покушением Мур сотрудничала с ФБР и полицией Сан-Франциско в качестве информатора.

21 сентября 1975 года Сара Джейн Мур совершила выстрел в Джеральда Форда возле отеля в Лос-Анджелесе. Пуля, выпущенная из револьвера 38-го калибра, пролетела всего в одном метре от президента. Мур признала свою вину в покушении и заявила на суде, что ее мотивом было стремление к переменам в стране. Изначально ей было назначено пожизненное заключение, но после 32 лет, проведенных в тюрьме, она была освобождена условно-досрочно.

