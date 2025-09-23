В США признали виновным обвиняемого в покушении на Трампа

Гражданин США Райан Уэсли Раут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на... президента Трампа, демонстрирует приверженность министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию», — сказала федеральный прокурор Пэм Бонди.

В сентябре 2024 года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся.

Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее в Пенсильвании за угрозы Трампу задержали мужчину.