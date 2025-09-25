На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выставка «Путешествие по России» стала доступна в виртуальном формате

На сайте НЦ «Россия» запущен виртуальный тур по выставке «Путешествие по России»
Национальный центр «Россия» представил виртуальный тур по выставке «Путешествие по России». Теперь пользователи по всему миру могут пройти онлайн-экскурсию по восьми федеральным округам страны в формате панорамной съемки 360°, сообщается на сайте центра.

Отмечается, что виртуальный тур позволяет свободно перемещаться по залам экспозиции, приближать объекты и знакомиться с дополнительными материалами. В онлайн-формате можно подробно рассмотреть экспонаты, рассказывающие о промышленности, науке, культуре, традициях и природных богатствах регионов — от Калининграда до Камчатки.

По данным организаторов, виртуальный проект расширяет возможности очной экспозиции, позволяя пользователям заранее планировать маршрут, повторно знакомиться с выставкой, а также использовать материалы в образовательных целях.

Ранее сообщалось, что экспозиция «Путешествие по России» открылась в марте 2025 года. Она занимает более 3 тыс. кв. м и разделена на восемь зон, каждая из которых соответствует одному из федеральных округов, включая Арктику.

